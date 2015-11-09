جامعة قناة السويس تنظم ندوة "المرشد السياحى المؤهلات والمهارات"

نظمت وحدة الخريجين بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس ندوة عن "المرشد السياحى المؤهلات والمهارت للتوافق مع احتياجات السوق فى ظل الظروف الراهنة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة فاتن العليمى وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤن التعليم والطلاب، وحاضرت فيها الدكتورة غادة عبد الله أستاذ التسويق السياحى، والدكتورة رضوى عمر مدرس بقسم الإرشاد السياحى، وحسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين وأحد خريجى كلية السياحة جامعة القناة.

وقالت الدكتورة فاتن العليمى وكيل الكلية، إن الهدف من الندوة هو توجيه الطلاب إلى أهم المهارات التى يجب أن يتحلى بها المرشد السياحى للتركيز عليها من جانب الطلاب بجانب المقرارات الدراسية التى يدرسها بالكلية.

وأشارت الدكتورة غادة عبدالله أستاذ التسويق السياحى، إلى أن محاور الندوة دارت حول أهمية العمل فى النشاط السياحى وكيفية التكامل بين عناصره المختلفة من إرشاد وشركات ومنشآت سياحية وفندقية، مضيفة أن الندوة تلقى الضوء على أهم المهارات التى يجب أن يتعلمها المرشد السياحى بما يتوافق مع سوق العمل.