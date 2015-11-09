لأول مرة..خمس سيدات يخضن انتخابات البرلمان بالدائرة الأولى بالإسماعيلية

لأول مرة تقبل المرأة على انتخابات البرلمان فى الإسماعيلية حيث تنافس خمس سيدات فى الدائرة الأولى من إجمالى 6 سيدات على مستوى المحافظة من بينهم سماح عرفة أمينة المرأة بحزب الوفد والتى دفع بها الحزب لتمثلة فى انتخابات البرلمان كوجه نسائى جديد وشبابى أيضا ويليها سيدة الأعمال سمية صفوت مستقلة وتسعى إلى المقعد البرلمانى من خلال الخدمات الإنسانية التى تقدمها لمواطنى الدائرة وخاصة الأحياء الشعبية والإعلامية شيرين عبد الهادى تقدم أحد البرامج الخدمية فى إحدى القنوات الفضائية ولها أعمال خيرية واجتماعية.

وكذلك المحامية أنيسة محفوظ التى تعتمد على الخدمات القانونية والإنسانية وفاطمة يوسف مرسى مدير الشهر العقارى بالإسماعيلية أما السيدة السادسة فهى هانم الزملوط عن الدائرة الثالثة وقد سبق لها أن خاضت انتخابات مجلس الشعب 2013

وتؤكد المؤشرات الأولية فى برلمان 2015 أن المعركة شرسة بين المرشحين وخاصة فى الدائرة الأولى والتى يتنافس فيها 45 مرشحا ومرشحة على مقعدين واقتناص أحد المقاعد لأى من السيدات الخمسة فى الدائرة الأولى ليس سهلا وإن كن ينافسن بقوة من خلال الدعاية الانتخابية واللقاءات التى تتم بالناخبين.