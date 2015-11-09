هيثم الحريرى يطالب وزير الرى بإنقاذ قرى "أبيس" بالإسكندرية من الغرق

وجه المهندس هيثم أبو العز الحريرى، النائب بمجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، استغاثة إلى الدكتور حسام المغازى وزير الرى، وذلك لإنهاء أزمة قرى أبيس الثامنة بالإسكندرية، حيث تم غرق ما يقرب من 400 منزل هناك غمرتهم المياه بسبب هطول الأمطار .

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة أون تى فى، أن المشكلة فى ارتفاع منسوب المياه هناك بعد هطول الأمطار سببها تعطل محطة طلمبات المكس، مضيفا أن الطلمبات تعطلت تماما ولا تستطيع شفط المياه مما إدى إلى غرق هذه المنازل وتشرد أهلها .

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