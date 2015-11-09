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بالصور.. مسيرة حاشدة لمرشح المصريين الأحرار بـ"السنطة" فى الغربية

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نظم المئات من أهالى قريتى الجعفرية وتطاى مركز السنطة مساء اليوم الأحد، مسيرة حاشدة لدعم محمد السيد عامر مرشح حزب المصريين الأحرار فى الانتخابات البرلمانية.

وطافت المسيرة القريتين مصحوبة بالأغانى الوطنية ورفع المشاركون فى المسيرة صور المرشح ورمزه الانتخابى "النسر"، وقام المرشح خلال المسيرة بتبادل الحوار من المواطنين، فيما قام أعضاء حملته بتوزيع الدعاية الانتخابية، والبرنامج الانتخابى للمرشح على المواطنين والمحلات، وحثهم على التصويت له فى الانتخابات البرلمانية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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