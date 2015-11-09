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بالصور.. رئيس حزب مستقبل وطن يدعو مواطنى القليوبية للمشاركة فى الانتخابات

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بالصور.. رئيس حزب مستقبل وطن يدعو مواطنى القليوبية للمشاركة فى الانتخابات بالصور.. رئيس حزب مستقبل وطن يدعو مواطنى القليوبية للمشاركة فى الانتخابات
دعا محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن مواطنى القليوبية للمشاركة فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية وألا يحجبوا أو يبطلوا أصواتهم من أجل بناء المستقبل.

وقال بدران إن هناك 9 مرشحين يخوضون الانتخابات البرلمانية 2015 ممثلين للحزب عن محافظة القليوبية نسبة كبيرة منهم من فئة الشباب، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن لم يكن حزبا سياسيا يطمع فى الكراسى والمناصب، لكنه حزب يدعم الشباب الأنقياء الشرفاء.

وقال "بدران" إن حزب مستقبل وطن قرر أن يكون له دور فى صناعة مستقبله من خلال شباب لم يتاجر بدم الشهداء ولم يتاجر بالثورة، مشيرا إلى أنه منذ تدشين الحزب فى أواخر عام 2012 وشباب حزب مستقبل وطن وصل لأكثر من 150 ألف عضو على مستوى الجمهورية، وله 100 مقر وله 185 مرشحا فى الانتخابات البرلمانية الحالية.

وقال بدران: "إننا لم نطمع فى مصالح شخصية وما نطمع فيه أن يكون شباب مصر قادرا على التحدى لبناء مصر فى المرحلة القادمة".

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الجماهيرى بقرية القلج لدعم المرشح رضوان الزياتى مرشح مستقبل وطن بدائرة الخانكة بمحافظة القليوبية، بحضور بدران رئيس الحزب ومحمود المغربى رئيس قطاع القليوبية والمنوفية بحزب مستقبل وطن، ومحمد المغربى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالقليوبية والصحفى طارق الأدور الصحفى بجريدة الجمهورية، وسط حضور كبير من المواطنين من أبناء قرية القلج والقرى المجاورة لها.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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