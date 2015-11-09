وزارة الدفاع الكويتية: تحطم طائرة أمريكية بدون طيار فى الكويت

>قالت وزارة الدفاع الكويتية فى بيان إن طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار تحطمت فى الكويت اليوم الأحد دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

أضافت الوزارة أن الحادث وقع فى منطقة بر المطلاع قرب قاعدة على السالم الجوية التى تستضيف افرادا من القوات الجوية الأمريكية وطائرات تابعة لها.

والكويت حليف وثيق للولايات المتحدة منذ أن ساهمت قوات أمريكية فى تحرير البلاد بعد الغزو العراقى عام 1990.

وتقدم الكويت المعلومات المخابراتية وتتيح استخدام قواعدها الجوية لشن هجمات ينفذها بعض اعضاء التحالف الذى يضم عددا من الدول الغربية والعربية ويقاتل تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق.