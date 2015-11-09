وفاة مستشار الرئيس اليمنى عبد الكريم الأريانى عن عمر يناهز 81 عاما

توفى فى المانيا السياسى اليمنى الكبير الدكتور عبد الكريم الأريانى مستشار الرئيس اليمنى عن عمر يناهز 81 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت رئاسة الجمهورية اليمنية فى الرياض السياسى اليمنى ووصفت وفاته بالخسارة الفادحة لليمن التى فقدت واحد امن أعظم رجالاتها الذين أسهموا فى بناء الدولة منذ فجر الثورة اليمنية .

وأكدت الرئاسة فى بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية اليوم الأحد - أن الدكتور الإريانى كان رجلا بحجم وطن وسياسى من الطراز الأول ورحيله خسارة كبيرة للدولة اليمنية فقد كان له أدواربارزة فى العديد من المواقف والتحولات والصراعات التى شهدتها اليمن خلال العقود الأربعة الماضية من خلال توليه العديد من المناصب ، كما أنه وقف بقوة فى وجه الانقلاب على الشرعية الدستورية وضرب امن واستقرار اليمن ووحدته .

ويعد الاريانى أحد السياسيين اليمنيين المخضرمين الذى كان لهم دورا مؤثرا فى السياسة اليمنية منذ عقود وهو واحد من مهندسى السياسة فى اليمن.. وينتمى الراحل الى عائلة الاريانى فى محافظة إب والمعروفة بشهرتها فى مجال القضاء والسياسة وكان عمه الرئيس الراحل عبدالرحمن الإريانى ثانى رئيس اليمن عقب ثورة سبتمبر والرئيس المدنى الوحيد فى تاريخ الثورة اليمنية.

والاريانى حاصل على الدكتوراة فى الزراعة من الولايات المتحدة الامريكية وتولى العديد من المناصب الوزارية منها وزير التنمية فى عهد الرئيس الراحل ابراهيم الحمدى ووزارة التربية والتعليم وبعدها رئيسا لجامعة صنعاء ثم رئيسا للوزراء فى بداية حكم الرئيس اليمنى السابق وبعد الوحدة عين وزيرا للخارجية وفى عام 2012 عينه الرئيس اليمنى مستشارا له .

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