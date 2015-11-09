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رئيس الحكومة الليبية يكلف الفاخرى بـتسيير وزارة الداخلية

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رئيس الحكومة الليبية يكلف الفاخرى بـتسيير وزارة الداخلية رئيس الحكومة الليبية يكلف الفاخرى بـتسيير وزارة الداخلية

>أصدر رئيس الليبية المؤقتة عبد الله الثنى قرارا يلغى بموجبه قراره السابق القاضى بتعيين العقيد مصطفى عمر على الدباشى وكيلا لوزارة الداخلية إضافة لتكليفه بتسيير المهام الإدارية والفنية للوزارة.

وعين الثنى ، فى قراره الذى نشر اليوم ، العميد محمد المدنى عبد الحفيظ الفاخرى وكيلا لوزارة الداخلية و"مكلفا تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء بتسيير المهام بالوزارة ، وذلك بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام طبقا للنظم واللوائح السارية".

يذكر أن وزارة الداخلية تشهد تجاذبات عديدة، بينها إعلان عدد من القيادات بمديريات الأمن بالمنطقة الشرقية عدم اعترافهم بالتعليمات والتراتيب الواردة من الوزارة.

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