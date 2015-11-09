تقرير في الجول - الزمالك ووكيله يكشفان حقيقة ' هروب فيريرا ' .. والشرط الجزائي

هل حقا لا ينوي البرتغالي جوزفالدو فيريرا العودة إلى مصر؟ وما صحة جمع البرتغالي للمتعلقات الشخصية بشكل كامل قبل السفر إلى البرتغال؟ وما موقف الزمالك؟ أسئلة يُجيب عنها FilGoal.com.

البرتغالي فيريرا سافر إلى البرتغال يوم الجمعة الماضي بعد إلغاء اجتماعه مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومع توقف مسابقة الدوري بالنسبة للزمالك بسبب معسكر منتخب مصر.

وخرجت العديد من الأنباء لتشير لهروب فيريرا وعدم نيته العودة من جديد إلى مصر وخصوصا بعد ما "جمع كل المتعلقات الشخصية له".

فما صحة تلك التقارير؟ FilGoal.com يوضح.

الزمالك

وتحدث إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك لـFilGoal.com عن تقارير هرب فيريرا قائلا: "لا يوجد أي صحة لتلك الأخبار".

وأضاف "فيريرا ملتزم تماما بميعاد عودته إلى مصر لقيادة أول مران للفريق قبل مواجهة حرس الحدود".

وأكمل حديثه قائلا: "المتعلقات الشخصية التي جمعها قبل السفر هي متعلقات يستخدمها بشكل طبيعي ولذلك من الطبيعي أن يأخذها معه إلى البرتغال".

وأتم في حديثه مع FilGoal.com "فيريرا لا ينوي نهائيا ترك الزمالك. وحجز الفندق مستمر بشكل طبيعي لأنه سيعود في موعده".

الوكيل الرسمي

وعلى الجانب الأخر استكملت شركة "إم جي بي" الوكيل الرسمي للبرتغالي فيريرا حديث إسماعيل يوسف لتؤكد أيضا عدم وجود أي نية من فيريرا للرحيل.

وتواصل FilGoal.com مع الوكيل الرسمي لفيريرا والذي من جانبه أكد "كل ما يقال مجرد إشاعات لا أكثر".

وعن جمع المتعلقات الشخصية بشكل كامل أوضحت الشركة "فيريرا ترك متعلقات شخصية له في غرفة الفندق بشكل طبيعي. وأخذ متعلقات أخرى يحتاجها في البرتغال".

واختتمت الشركة حديثها مع FilGoal.com "فيريرا في أجازة طبيعية وسيعود في موعده إلى الزمالك بشكل طبيعي. يكفينا إشاعات".

حقيقة جديدة

وعلم FilGoal.com إن البرتغالي فيريرا له مستحقات 5 أشهر مع الزمالك.

مستحقات عبارة عن مكافأت فوز الزمالك بالدوري والكأس الموسم الماضي إلى جانب رواتب متأخرة للمدرب لم يحصل عليها حتى الآن.

ولم يطلب فيريرا تلك المبالغ من الزمالك قبل السفر في أجازة إلى البرتغال وهو ما يثبت عدم وجود نية من جانبه لعدم العودة.

ويمتلك فيريرا شرطا في عقده مع الزمالك وهو إن النادي ملزم بدفع راتبه لمدة 3 أشهر في حالة فسخ العقد. أما لو جاء طلب فسخ العقد من جانب المدرب فأن الزمالك غير ملزم بدفع أي مبلغ.

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