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إيران تنتقد إعدام السعودية لـ3 من مواطنيها

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إيران تنتقد إعدام السعودية لـ3 من مواطنيها إيران تنتقد إعدام السعودية لـ3 من مواطنيها

إيران _ أرشيفية

قالت وكالة فارس للأنباء إن إيران استدعت القائم بالأعمال السعودي في طهران يوم الأحد للاحتجاج على إعدام 3 إيرانيين في المملكة بتهمة تهريب المخدرات.

وذكرت وسائل الاعلام الإيرانية أن الرجال الثلاثة نُفذ فيهم حكم الاعدام في مدينة الدمام في وقت سابق يوم الاحد بعد إدانتهم بتهريب كميات كبيرة من الحشيش إلى المملكة.

وبحسب رويترز نقل تلفزيون برس عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسن قشقاوي قوله “تمتنع الدول عن تنفيذ مثل هذه الأحكام من منطلق احترام العلاقات الثنائية وتضع في الاعتبار ان تنفيذ مثل هذه الاحكام لن يكون له أثر ايجابي على العلاقات.”

ونفذت العام الماضي حكم الإعدام في عدد من المحكوم عليهم يفوق أي دولة أخرى باستثناء الصين وايران.

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