محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يتفقدان قرية «صفط راشين» بمركز ببا لبحث مشاكلها ‎

قام المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، برفقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بزيارة لقرية صفط راشين مركز ببا، حيث تم عقد لقاء ببعض أهالي القرية بمركز الشباب، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس شركة المياه، ورئيس مدينة ببا، ومدير المنطقة الأزهرية ومدير عام الشاب والرياضة لاستعراض ومناقشة عدد من المشاكل التي تواجه القرية في بعض الخدمات والمرافق من أهمها التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وايجاد الحلول لها.

حيث أشار المحافظ إلى أن المحافظة تقوم حاليًا بتنفيذ برنامج زمني جغرافي تم إعداده لزيارة كل قرى المحافظة واتخاذ خطوات لحل جانب كبير من مشاكلها عن طريق عمل مؤسسي لضمان مستوى أداء موحد جيد في مختلف المجالات لتوفير احتياجات المواطن السويفي في إطار الإمكانات والموارد المتاحة.

وكلف المحافظ لجنة استماع من المحافظة بلقاء بعض أهالي القرية لسماع مطالبهم بخصوص بعض المرافق والخدمات وحصرها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية.

كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة صفط راشين الاعدادية بنين بالقرية، وتوزيع 700 شنطة أدوات مدرسية على تلاميذ الفترتين ”مدرسة صفط راشين الثانوية فترة صباحية، ومدرسة صفط راشين الإعدادية بنين فترة مسائية”، إضافة إلى تجهيز المدرستين بأجهزة كمبيوتر حديثة، تدعيمًا لغرفة الحاسب الآلي فضلًا عن دعم المدرستين بمبردات مياه، بالإضافة للاطمئان على حُسن سير العملية الدراسية.

وأشرف الوزير والمحافظ على بيع اللحوم المدعمة بالقرية ” المنفذ المتنقل لبيع اللحوم المدعمة”، والتي تدعمها المحافظة بـ 10 جنيهات، لتباع للمواطنين بسعر 22 جنيها للكيلو، في إطار خطة المحافظة في ضبط أسعار السلع الأساسية والغذائية بالأسواق.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد استقبل “صباح اليوم وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة وتم عقد اجتماع مع الأئمة والدعاة ومسئولي الأوقاف، بالإضافة إلى لقائهما مع أعضاء مجلس النواب الجدد لمناقشة بعض الموضوعات الهامة، والتي تخص المحافظة فضلًا عن تكريم 6 من أسر الشهداء، وتوزيع مساعدات مالية عاجلة على 15 حالة إنسانية من أبناء المحافظة، وتوزيع أجهزة تعويضية وكراسي متحركة “21 كرسي” على عدد من المعاقين.