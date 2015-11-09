وزير السياحة: أتوقع تغيير القرار الروسي بتعليق الرحلات في ديسمبر

توقع هشام زعزوع، وزير السياحة، أن يكون هناك تغيير في القرار الروسي الخاص بتعليق الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى حضور لجان من روسيا وعدد آخر من الدول الأوروبية، لمتابعة الأمر على أرض الواقع، مما سيترتب عليه مراجعة إجراءات تعليق الرحلات مرة أخرى.

وأكد زعزوع في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأحد، على ضرورة وقوف أجهزة الدولة مجتمعة بجانب قطاع السياحة في أزمته الحالية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، حيث أن الأمر يتطلب إجراء بعد التعديلات بشأن التحصيل، مشيرًا إلى إمكانية تأجيل سداد أوالتقسيط.

وأشار زعزوع إلى أن القطاع المصرفي من الممكن أن يقوم بتمويل قطاع السياحة لعبور المرحلة الدقيقة التي يمرها بها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع برامج مخفضة بالنسبة للأسعار في الفنادق المصرية بشرم الشيخ، لتسهيل سفر المصريين إلى هناك، وذلك من خلال مبادرة سيتم الإعلان عنها من قبل الوزارة بمدينة شرم الشيخ خلال الساعات القليلة القادمة.

ولفت، إلى أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، يقف بجانب قطاع السياحة في الأزمة الحالية، كاشفًا عن اصطحاب ’’عامر‘‘ لوفد من رؤساء البنوك لدعم السياحة في شرم الشيخ.