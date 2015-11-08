بالفيديو - إشبيلية يضرب ريال مدريد ويهدي الصدارة لبرشلونة

(إفي): فاز إشبيلية اليوم على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 3-2 في الجولة 11 من الليجا على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، ليؤمن تصدر برشلونة للمسابقة قبل الكلاسيكو في 21 من الشهر الجاري.

سجل هدفي ريال مدريد كل من سرخيو راموس وخاميس رودريجز، فيما أحرز أهداف إشبيلية كل من شيرو ايموبيلي وإيفر بانيجا وفرناندو يورينتي.

والهزيمة هي الأولى لريال مدريد بقيادة رافائيل بنيتيز منذ بداية الموسم، حيث كان قد تعادل ثلاث مرات في الليجا.

وكان للمباراة وجهان مختلفان: الأول قبل إصابة راموس التي تعرض لها في الكتف أثناء تسجيله الهدف الأول والثاني بعد خروجه ونزول الفرنسي رافائيل فاران، حيث ظهر دفاع الفريق الملكي مفككا للغاية وبالأخص في الشوط الثاني.

لاحت أول فرصة في المباراة (ق9) عقب تمريرة علوية من المدافع البرتغالي للريال، بيبي، من قبل منتصف الملعب تلقاها مواطنه كريستيانو رونالدو داخل منطقة الجزاء وسددها ولكنها ارتطمت بساق احد مدافعي الفريق الأندلسي لتخرج لركينة.

وقف التوفيق بجانب اشبيلية بعدها بدقيقة حينما سدد ناتشو فرناندز كرة على الطائر اصطدمت بالقائم ومرت من أمام خط المرمى.

وتمكن سرخيو راموس (ق22) من تسجيل الهدف الأول من ركنية حولها لداخل المرمى بمقصية مزودجة ليسقط على كتفه المصاب وسط آلام.

وتصدى الحارس سرخيو ريكو (ق25) لفرصة خطيرة من الويلزي جاريث بيل بعد أن وجد نفسه داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن الحارس أبعدها.

هدد بيل مجددا مرمى الفريق الأندلسي (ق31) بعد سلسلة من التمريرات بالقرب من منطقة الجزاء، حيث سدد كرة قوية من الخارج تصدى لها ريكو مجددا.

أجرى المدير الفني لريال مدريد (ق31) تبديلا اضطراريا بخروج راموس الذي بدا متأثرا من سقوطه أثناء تسجيل الهدف الأول حيث نزل رفائيل فاران بدلا منه.

تمكن إشبيلية من تسجيل هدف التعادل (ق36) من ركنية مرت من أمام الجميع لتصل للإيطالي شيرو ايموبيلي ليسددها من زاوية ضيقة للغاية وتحتضن شباك كيكو كاسيا.

أهدر ايموبيلي (ق40) فرصة اضافة الهدف الثاني بعد اختراق جبهة دانيلو وعرضية أرضية فشل الإيطالي في تحويلها لداخل الشباك.

رد الريال بهجمة منظمة (ق43) انتهت عند بيل الذي مرر عرضية على حدود المنطقة تلقاها كاسيميرو ثم هيأ الكرة وسدد ولكنها مرت بجوار القائم.

ولاحت أول فرصة خطيرة في الشوط الثاني للألماني توني كروس عقب تلقيه الكرة من مودريتش ولكنه سددها بجوار القائم (ق52).

تمكن اشبيلية من التقدم (ق61) بواسطة ايفر بانيجا بعد تبادل للكرة بين كونوبليانكا وإيموبيلي حيث مررها الأوكراني للأرجنتيني الذي حولها لتعانق الشباك الملكية.

أخرج المدير الفني لريال مدريد رفائيل بنيتيز (ق63) إيسكو ألاركون وأدخل بدلا منه الكولومبي خاميس رودريجز العائد من الاصابة.

سدد كروس كرة من بعيد (ق65) ولكن الحارس سرخيو ريكو أبعدها بأطراف اصابعه لركنية، ثم أخرج أوناي ايمري مدرب اشبيلية (ق70) ايموبيلي صاحب الهدف الأول وأدخل بدلا منه فرناندو يورينتي.

تألق ريكو مجددا (ق72) بعدما أبعد تسديدة مودريتش لركنية، حيث بات أن ريال مدريد أصبح يعتمد على التسديد من خارج المنطقة، ثم عاد وأفسد محاولة أخرى بالرأس من كاسيميرو حينما أمسك بالكرة من على خط المرمى بعدها بدقيقة.

أضاف يورينتي الهدف الثالث بالرأس (ق75) وسط حالة تفكك رهيب من دفاع النادي الملكي الذي ظهر واهنا منذ خروج راموس.

أنقذ كاسيا مرماه (ق76) بعد فرصة مزدوجة بتسددية من كونوبليانكا تصدى لها حارس ريال مدريد لتصل لبانيجا الذي سددها مجددا ولكن الحارس أبعدها من جديد.

تمكن خاميس رودريجز من تسجيل الهدف الثاني للريال في الوقت الضائع (ق93) بتسديدة أرضية لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأندلسي بثلاثة أهداف لاثنين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد اشبيلية لـ15 نقطة في المركز العاشر فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر الذي فاز في وقت سابق على فياريال بثلاثية، وانفرد بهذه الطريقة بعد هزيمة الملكي بالصدارة قبل الكلاسيكو المنتظر على ملعب سانتياجو برنابيو.