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قائد القوات البحرية الأمريكية: إيران مستمرة في تهريب الأسلحة إلى اليمن

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قائد القوات البحرية الأمريكية: إيران مستمرة في تهريب الأسلحة إلى اليمن قائد القوات البحرية الأمريكية: إيران مستمرة في تهريب الأسلحة إلى اليمن

قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية نائب الأدميرال كيفن دونجان

قال قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية ، وقائد الأسطول الخامس نائب الأدميرال كيفن دونجان، إن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الكبرى لم يحد من مساعيها التي تعتبرها الولايات المتحدة مزعزعة لاستقرار المنطقة .

ولم يقلل دونجان، في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” اليوم الأحد من أهمية استعداد إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنه قال إن ما تقوم به طهران من تهريب أسلحة إلى اليمن ومضايقة السفن المارة بالخليج لا يزال مستمرا بنفس الصورة التي كان عليها قبل اتفاق يوليو الماضي.

وكان دونجان قد تولى قيادة الأسطول الأمريكي في الخامس من شهر سبتمبر الماضي.

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