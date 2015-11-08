بلاغ للنائب العام يتهم عضو بمجلس الشعب بالاستيلاء على أرض عبر نفوذه

تقدم المواطن شعبان قرني ببلاغ إلى «النائب العام» المستشار نبيل صادق ضد كلا من محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب لدائرة الجيزة وزوج شقيقته صاحب مخزن حديد وأسمنت بسبب استيلائهما على أراضي لورثه محمد بيومي بالقوة بالرغم من صدور قرارات تمكين وأحكام قضائية بحق الورثة في الأرض.

واتهم طه عبد الحميد المحامي في بلاغه رقم 19017 للنائب العام موكلًا عن شعبان قرني، أحمد عبد المنعم فرغلي صاحب مخزن حديد وهو زوج أخت النائب محمد بدوي بالإستيلاء على أراضي ورثة محمد بيومي سليمان بدون وجه حق بمساعدة محمد بدوي دسوقي نائب مجلس الشعب الذي استغل منصبه البرلماني وعلاقاته بالمسئولين بمحافظه الجيزة.

وأوضح البلاغ أن الأمر بدءً بشراء عائلة قرني لقطعة الأرض في 2009 بمساحة 300 مترًا في 14 ترعة الزمر بالمنيب جيزة، إلا أن أحمد فرغلي قام بالاعتراض على البيع ورفع دعوى لبطلان عقد البيع وانتهت الدعوى بصدور حكم بالرفض من المحكمة الإبتدائية والاستئنافية كما اعترض على إجراءات تسجيل الأرض حتى صدرت مذكرة من النيابة الإدارية بالحق فيها، فقام فرغلي بالاستيلاء علي أراض ورثه محمد بيومي سليمان الشهير بدومه بحوض بركموش على ترعة الزمر بالمنيب بالرغم من صدور قرارات تمكين للورثه أكثر من مرة وتنفيذها إلا إن فرغلي كان يعاود اغتصاب الأرض بالقوة الجبرية، حتي أنه حكم عليه بالحبس 3 أشهر بتهمة الإستيلاء على أرض لكنه خرج بتزوير توكيل محامي له، على حسب وصف البلاغ.

و أكد البلاغ أن فرغلي حصل –بالباطل- على تصالح وصادر له أمر ضبط وإحضار ولم ينفذ حتى الآن. وأضاف عبد الحميد في بلاغه أن المشكو الثاني في حقه (أحمد فرغلي) فعل كل ذلك بتحريض من صهره النائب البرلماني فرفع تظلم ضد المبلغ شعبان قرني لإلغاء رخصة بناء على الأرض مدعيًا تزوير مستندات رخصة البناء وجرى ألغاؤها.

وخلص البلاغ بمطالبة النائب العام إتخاذ الإجرءات القانونية ضد المشكو في حقهم لحماية مقدم البلاغ وحماية أمواله والتحقيق فيما ورد في البلاغ وإجراء التحريات اللازمة للانتهاء من إصدار قرار من الجهات المختصة لإنجاز الرخصة الصادرة بالبناء لصالح مقدم البلاغ وتوجيه الاتهام لم يثبت منه التلاعب في الأوراق أو ابتزاز الورثة.