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الانتاج الحربي: شوقي غريب قدم كل فنون الكرة أمام الجيش

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الانتاج الحربي: شوقي غريب قدم كل فنون الكرة أمام الجيش الانتاج الحربي: شوقي غريب قدم كل فنون الكرة أمام الجيش

يرى ماهر كسبة رئيس نادي الانتاج الحربي أن شوقي غريب المدير الفني للفريق قدم كل فنون كرة القدم أمام طلائع الجيش يوم الأحد.

وحقق الانتاج الحربي انتصاره الأول في الدوري المصري هذا الموسم حين تغلب على الجيش 2-1 رغم التأخر بهدف في الشوط الأول.

وقال كسبة في تصريحات لقناة نايل سبورت عقب اللقاء: "فريقنا استحق الفوز بجدارة، لقد قدم غريب كل فنون كرة القدم أمام الجيش".

الانتاج الحربي ضم أكثر من 20 لاعبا مطلع هذا الموسم ولم يحقق أي فوز قبل لقاء طلائع الجيش.

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فيديو اليوم السابع

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