بالفيديو.."لا للأحزاب الدينية" بشارع شبرا:"تنور تطفى تولع بخور..صوتى مش رايح لحزب النور"

نظمت حركة “لا للأحزاب الدينية” حملة بشارع شبرا، لتوعية المواطنين بعدم التصويت لحزب النور السلفى، خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2015.

ورفع أعضاء الحملة لافتات: “تنور تطفى تولع بخور.. صوتى مش رايح لحزب النور”و”لا للمتاجرين بالدين.. لا للفاسدين”، بالإضافة إلى توزيع استمارات الحركة على المواطنين والمارة.

ومن جانبه قال محمد عطية منسق عام الحركة، أن الحملة ترفض تجار الدين وتجار المال السياسى داخل البرلمان المقبل، مؤكدا أنه الحركة رصدت عناصر من الأحزاب الدينية وعلى رأسهم حزب النور استخدام الشعارات الدينية داخل المساجد.

وأضاف عطية، فى تصريحات خاصة لكاميرا “video7” قناة اليوم السابع المصورة، أن الحملة تهدف لتوعية المواطنين بعدم التصويت للأحزاب الدينية، وتحفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الشعب المصرى رافض تماما لتجار الدين، مؤكدا أن المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان أعلنت وفاة حزب النور رسميا.

وكشف عطية، أن الحركة سوف تعلن الأربعاء المقبل عن القائمة السوداء لحزب النور، والإعلان عن 12 مرشحا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.