"الرى": 400 كيلو صرف تحتاج إلى توسيع وتعميق بشرق الدلتا

قال الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الرى واستصلاح الأراضى، إن منطقة غرب الدلتا لديها 400 كيلو مصارف لابد من تغييرها لأها متهالكة، لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ على الفور فى تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تدعيم وتوسيع وتعميق الصرف الصحى، مضيفا أن مياه الأمطار التى تشهدها البلاد لم تأتى من قبل ويتم تعديلها لتلائم قوة مياه الأمطار.

وأوضح خلال اتصال هاتفى مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سى بى سى"، أن جميع المخلفات المنزلية جرفت إلى خزانات المصارف وأدت إلى انسداد محطات الرف وبالتالى المحطات لا تعمل بشكل جيد، ويتم انتشال تلك المخلفات من الأحواض حتى تستطيع المحطات أن تعمل شكل جيد.

وأشار المتحدث باسم الرى، إلى أن كمية مياه الأمطار الحالية لا تستوعبها المحطات، مؤكدا أن الخسائر الزراعية يتم حصرها عن طريق المحافظة لكن تعد الخسائر كبيرة جدا فى الزراعة بشرق الدلتا.