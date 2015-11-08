أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الرى": 400 كيلو صرف تحتاج إلى توسيع وتعميق بشرق الدلتا

Google+ Print
"الرى": 400 كيلو صرف تحتاج إلى توسيع وتعميق بشرق الدلتا "الرى": 400 كيلو صرف تحتاج إلى توسيع وتعميق بشرق الدلتا
قال الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الرى واستصلاح الأراضى، إن منطقة غرب الدلتا لديها 400 كيلو مصارف لابد من تغييرها لأها متهالكة، لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ على الفور فى تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تدعيم وتوسيع وتعميق الصرف الصحى، مضيفا أن مياه الأمطار التى تشهدها البلاد لم تأتى من قبل ويتم تعديلها لتلائم قوة مياه الأمطار.

وأوضح خلال اتصال هاتفى مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سى بى سى"، أن جميع المخلفات المنزلية جرفت إلى خزانات المصارف وأدت إلى انسداد محطات الرف وبالتالى المحطات لا تعمل بشكل جيد، ويتم انتشال تلك المخلفات من الأحواض حتى تستطيع المحطات أن تعمل شكل جيد.

وأشار المتحدث باسم الرى، إلى أن كمية مياه الأمطار الحالية لا تستوعبها المحطات، مؤكدا أن الخسائر الزراعية يتم حصرها عن طريق المحافظة لكن تعد الخسائر كبيرة جدا فى الزراعة بشرق الدلتا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365