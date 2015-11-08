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انتهاء مباحثات سد النهضة بالقاهرة.. وبيان بعد قليل

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انتهاء مباحثات سد النهضة بالقاهرة.. وبيان بعد قليل انتهاء مباحثات سد النهضة بالقاهرة.. وبيان بعد قليل
انتهى وزراء مياه دول حوض النيل الشرقى " والسودان وإثيوبيا"، من اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، التى استمرت لمدة يومين فى القاهرة لبحث الخلافات بين المكتبين الفرنسى والهولندى المكلفين بإجراء الدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات السد على دولتى المصب مصر والسودان.

ومن المقرر أن يغادر الوفدان السودانى والإثيوبى القاهرة بعد قليل، حيث تم الانتهاء من المباحثات المشتركة بين وزراء الثلاث دول فى حضور 12 خبيرا فنيا بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث لا تزال النتائج غير معلنة، وتشير المصادر إلى أن المجتمعين لم يتوصلوا إلى اتفاق لحل الخلافات، وستقوم مصر بإصدار بيان أحادى بعد قليل.

وخلال الجلسة الأخيرة من المباحثات انصرف الدكتور سيف حمد، رئيس الجانب السودانى، من المباحثات لارتباطه باجتماع فى أوغندا حسبما أكد لـ"اليوم السابع".


>- مصر تتمسك باتفاقيات النيل فى اجتماع لجنة سد النهضة.. وأثيوبيا تؤيد إسناد الدراسات للشركة الفرنسية.. والقاهرة ترفض.. وقلق لاستمرار بناء السد وتباطؤ سير المفاوضات.. ومصادر: القرارات ستكون بالإجماع
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مصر 365

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