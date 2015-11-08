ننشر صور جولة الرئيس السيسى التفقدية لمحطة الصرف الصحى بالإسكندرية‎

تنشر "اليوم السابع"، صور تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، فى جولته المفاجئة إلى محطة الصرف الصحى بالإسكندرية.>وتابع الرئيس السيسى، مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بالإسكندرية، فى حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، والقائم بأعمال محافظ الإسكندرية، وتهدف المحطة إلى خدمة منطقة شرق ووسط الإسكندرية وتقوم بالمعالجة الثانوية لمياه الصرف الصحى بسعة 800 ألف م3 يومياً.>وأعرب الرئيس عن أسفه البالغ للأضرار التى شهدتها المناطق الزراعية بالمحافظتين، وأولى اِهتماماً كبيراً لمعالجة الأضرار التى لحقت بالمزارعين جراء سوء الأحوال الجوية، حيث وجّه بمساعدة المزارعين الذين أضيروا بواقع ألفى جنيه للمُزارع، وفقاً للقواعد المُنظمة لهذا الشأن وطبقاً لمساحة الأراضى المتضررة لكلٍ منهم.

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