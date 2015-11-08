بالصور.. الإمارات تطلب 530 طائرة بـ160 مليار دولار

>أعلنت الإمارات أن حجم طلبيات الشركات الإماراتية من الطائرات بلغ 530 طائرة بقيمة 160 مليار دولار ، وقال الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، فى تدوينات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن الطلبيات الجديدة تضع الإمارات "فى كرسى القيادة بالنسبة لنمو قطاع الطيران عالميا".

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات معرض دبى للطيران فى دورته الـ14 بمشاركة 1100 شركة مدنية وعسكرية فى قطاع الطيران، وتشارك فى المعرض شركات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية متخصصة فى قطاعى الطيران المدنى والطيران العسكرى وتقنياتهما، ومؤسسات متخصصة بالأنظمة الالكترونية والتجهيزات العسكرية والمدنية للطائرات والمطارات.

كما تشارك شركات مصنعة للرادارات وأخرى متخصصة فى صيانة الطائرات وشركات متخصصة فى أنظمة المراقبة الجوية ومراقبة الحرائق والإنذار المبكر، ويشارك فى المعرض وزراء دفاع وقيادات عسكرية عليا يمثلون نحو 120 دولة حول العالم.



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