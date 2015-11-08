مصرع 3 أطفال غرقا بترعة "الكلابية" جنوب محافظة الأقصر

لقى ثلاثة أطفال مصرعهم غرقا، فى ترعة "الكلابية" جنوب الأقصر، بعد انقلاب "توك توك" أمام قرية الدير باسنا.

تلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، بلاغا اليوم الأحد يفيد بانقلاب "توك توك" فى ترعة الكلابية أمام قرية الدير بإسنا جنوب الأقصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أطفال، وهم (مازن أحمد حسين "9 أشهر"، ومحمد حسين السيد "9 أشهر"، وأزهار حسين السيد "4 سنوات"، مقيمون بقرية نجع أبو سعيد)، بجانب إصابة الطفلة شهد صابر السيد (4 سنوات) بكسور، حيث تم نقلها إلى مستشفى الأقصر الدولى.

فيما نجحت قوات الحماية المدنية والأهالى فى انتشال جثث الأطفال الثلاثة ووضعها بمستشفى إسنا المركزى وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.