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حجز 10 طلاب من خريجى معاهد التمريض الخاص بتهمة التظاهر

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حجز 10 طلاب من خريجى معاهد التمريض الخاص بتهمة التظاهر حجز 10 طلاب من خريجى معاهد التمريض الخاص بتهمة التظاهر
أمر المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل، بحجز 10 من خريحى معاهد التمريض الخاص لاتهامهم بالتظاهر والتجمهر وقطع الطريق، وذلك لحين ورود تحريات المباحث.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها فريق من النيابة بقيادة معتز زكريا وكيل أول نيابة قصر النيل، أن المتهمين نظموا مظاهرة للمطالبة بتعيينهم فى المستشفيات الحكومية بعدما رفضت وزارة الصحة إصدار كارنيهات لهم لمزوالة المهنة.
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