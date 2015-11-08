زوج يقتل زوجته أثناء مشادة كلامية بينهما فى مكتب محامية بدمياط

لقيت ربة منزل مصرعها، مساء اليوم الأحد، على يد زوجها بعد أن طعنها بسكين أثناء تواجدهما فى مكتب محامية فى محاولة للصلح بينهما.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مباحث مركز كفر سعد بدمياط بلاغا من أهالى كفر المنازلة بمركز كفر سعد عن قيام "رمضان م إ" 35 سنة فلاح بطعن زوجته "بسمة محمد" ربة منزل طعنة نافذة بالسكين أودت بحياتها فى الحال بسبب خلافات زوجية، وذلك أثناء تواجدهما بمكتب محامية الزوجة فى محاولة للإصلاح بينهما والتراضى بعد ان أقدمت الزوجة على إقامة دعوى خلع ضد زوجها، إلا أن المناقشة بينهما احتدت ما أفقد الزوج السيطرة على أعصابه وأسرع بإخراج سكين من بين طيات ملابسة وقام بطعن الزوجة التى فقدت حياتها فى الحال، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.