مباحث مطروح تضبط 4 بنادق خرطوش داخل سيارة عاطل من الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة أثناء قيامهم بالمرورالأمنى بدائرة القسم من ضبط 4 بنادق خرطوش داخل سيارة عاطل من الإسكندرية بعد تمكنه من الهرب.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا من قسم شرطة الحمام يفيد بضبط سيارة بدون لوحات معدنية، فرّ قائدها هاربا عند مشاهدته للقوات ويدعى ناصر. ر (30 سنة) عاطل، مقيم برج العرب بالإسكندرية، وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها على 4 بنادق خرطوش تركية الصنع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الحمام وجار العرض على النيابة العامة.