مباحث مطروح تضبط 4 بنادق خرطوش داخل سيارة عاطل من الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة أثناء قيامهم بالمرورالأمنى بدائرة القسم من ضبط 4 بنادق خرطوش داخل سيارة عاطل من الإسكندرية بعد تمكنه من الهرب.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا من قسم شرطة الحمام يفيد بضبط سيارة بدون لوحات معدنية، فرّ قائدها هاربا عند مشاهدته للقوات ويدعى ناصر. ر (30 سنة) عاطل، مقيم برج العرب بالإسكندرية، وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها على 4 بنادق خرطوش تركية الصنع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الحمام وجار العرض على النيابة العامة.