مواطن يتهم عضو مجلس نواب بالاستيلاء على أرضه فى الجيزة

اتهم المواطن شعبان قرنى فى بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد كل من"م.م" عضو مجلس النواب بإحدى دوائرة الجيزة وزوج أخته صاحب مخزن حديد وأسمنت، بالاستيلاء على أراض ملك ورثة محمد بيومى بالقوة رغم صدور قرارات تمكين وأحكام قضائية لصالحهم بأحقيتهم فى الأرض.

وقال طه عبد الحميد المحامى فى بلاغه رقم 19017 عرائض النائب العام لسنة 2015 إن موكله شعبان قرنى، اتهم "أ.ع. ف" زوج أخت النائب بالاستيلاء على أراضى ورثة محمد بيومى سليمان بدون وجه حق بعدما استغل النائب علاقاته بالمسئولين.

وتضمن البلاغ أن الواقعة بدأت بشراء عائلة قرنى لقطعة أرض بالمنيب مساحتها 300 متر فى سنة 2009، إلا أنه اعترض وأقام دعوى لبطلان عقد البيع انتهت بصدور حكم بالرفض من المحكمة الابتدائية و لاستئنافيه، كما اعترض على إجراءات تسجيل الأرض حتى صدرت مذكرة من النيابة الإدارية بالحق فيها، وهنا استولى على أرض ورثة محمد بيومى سليمان الشهير بدومة ورغم صدور قرارات تمكين للورثة وتنفيذها، كان يعاود اغتصاب الأرض بالقوة الجبرية، حتى صدر ضده حكم بالحبس 3 أشهر بتهمه الاستيلاء على الأرض لكنه خرج بتزوير توكيل محام له، على حسب وصف البلاغ.

وأكد البلاغ أن المتهم حصل - بالباطل - على تصالح إلا أنه ثبت تزويره وصدر له أمر ضبط وإحضار لم ينفذ حتى الآن.

وأضاف عبد الحميد فى بلاغه أن المشكو فى حقه فعل كل ذلك بتحريض من صهره النائب حيث قدم تظلم ضد شعبان قرنى لإلغاء رخصة بناء على الأرض مدعيا تزوير مستنداتها وتم إلغاؤها بالفعل.

وطالب البلاغ النائب العام اتخاذ الإجرءات القانونية ضد المشكو فى حقهما لحماية مقدم البلاغ وأمواله والتحقيق فيما ورد فى البلاغ وإجراء التحريات اللازمة للانتهاء من إصدار قرار من الجهات المختصة لإنجاز الرخصة الصادرة بالبناء والتحقيق فى اتهامهما بالتلاعب فى الأوراق وابتزاز الورثة.