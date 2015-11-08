10 مليون جنيه لإحلال الطريق الدائري وازدواج مدخل مدينة موط بواحة الداخلة‎

صرح سيد محمود، رئيس مركز الداخلة​، أن الهيئة العامة للطرق والكباري بدات أعمال إحلال ورفع كفاءة الطريق الدائري بمدينة موط وازدواج مدخل المدينة بواحة الداخلة،​ ​بتكلفة إجمالية 10 مليون، وقال إنه سيتم إحلال ورفع كفاءة الطريق الدائري بمدينة موط بواحة الداخلة،​ ​بطول 5 كم وبتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه​، بعد توقف أعمال رصفه منذ عام 1985 على أن تنتهي أعمال الرصف نهاية يونيو 2016.

وأضاف أنه سيتم ازدواج مدخل مدينة موط بمركز الداخلة بطول 2.5 كم بتكلفة 2.5 مليون جنيه​، ضمن خطة الرصف بمركز الداخلة​​، مع إدراج رصف طريق الشيخ والي،​ ​والذي يربط القرية بمركز الداخلة​​، خلال موازنة العام المالي الجاري.​