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صورة - إدارة برج العرب توضح لـ في الجول ' كيف تغلبت على الأمطار الزائدة '

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صورة - إدارة برج العرب توضح لـ في الجول ' كيف تغلبت على الأمطار الزائدة ' صورة - إدارة برج العرب توضح لـ في الجول ' كيف تغلبت على الأمطار الزائدة '

نجحت إدارة هيئة استاد برج العرب في الإسكندرية في السيطرة على انغمار الملعب بالمياه نتيجة للأمطار التي هطلت على المدن الساحلية والقاهرة الأيام الماضية.

وقال مصدر في إدارة الاستاد رفض ذكر اسمه لـ FilGoal.com يوم الأحد: "الكارثة طبيعية.. ووارد أن يحدث هذا في أي ملعب نتيجة لغزارة الأمطار".

وأضاف "توقفت الطرمبات والمصافي بسبب غزارة المياه.. لكن بعد أن هدأت الأمطار عادت الطرمبات والمصافي للعمل مرة أخرى".

وتابع "المشهد الذي ظهر فقط لأن الأمطار كانت زائدة عن اللازم وقوة الطرمبات لم تكافيء غزارة المياه المتدافعة لكن يوجد صرف ويوجد طرمبات ساهمت في تصفية الملعب كما شاهدتم في الصور".

وأتم المصدر "الملعب أصبح جاهزا لإقامة لقاء وتشاد في تصفيات كأس العالم يوم 17 نوفمبر المقبل".

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