حمودي: قررت مقاضاة صحيفة شائعة ' الملاهي الليلة '

قرر أحمد حمودي نجم الزمالك المعار من بازل مقاضاة صحيفة نشرت خبرا عن أن سبب عدم مشاركته مع الفريق هو قضاء اللاعب لسهرات في الملاهي الليلة.

وغاب حمودي عن المشاركة مع الزمالك في أول 4 جولات من الدوري المصري، بسبب الإصابة.

وكتب حمودي عبر حسابه على "إنستجرام": "اتخذت الإجراءات القانونية ضد الصحيفة التي نشرت الكلام المسيء لأخلاقي، على الرغم من اعتذار الصحفي لي".

وأوضح "هذا الاعتذار لم يكن كافيا لإنه لم يكن على قدر الخطأ، وقررت التصعيد حتى لا يمر الموضوع مرور الكلام".

وتابع حمودي "من يدعي الأكاذيب عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله، فإما أن يكون على قدر المسؤولية واحترام قدر الأشخاص الذين يتعامل معهم أو يبحث عن مهنة أخرى تسمح له بالتبلي على البشر".

وأتم "أخلاقي خط أحمر غير مسموح لأي شخص بالاقتراب منها".