ميريام فارس بمكياج يتناسب مع مجلة سيدتي بحلتها الجديدة!

لطالما عوّدتنا النجمة ميريام فارس على التألّق بمكياجات جديدة وأساليب فريدة من نوعها. لكنّها هذه المرّة ستتألّق بمكياج مميّز ولافت أكثر من العادة، وستُشاهدين ميريام نجمةً رسمتها خبيرة التجميل باتريسبا ريغا بحلة جديدة تماماً كحلّة مجلّة "سيدتي"؛ فـ"سيدتي" ـ بهذا العدد ـ طوّرت صفحات مجلتها لتقّدم المزيد من الرفاهيّة والأناقة والجمال للمرأة العربيّة.

باتريسيا ريغا وقصّة المكياج الجديد:

سبق لخبيرة التجميل باتريسيا أن طبّقت مكياج الستينات على وجه ميريام في كليبها الأخير، فاختارت لها الألوان القويّة، ورسمت لها الأي لاينر الأسود في منتصف الجفون، ما جعل من ميريام نجمة بكلّ أساليب الميكاج التي قد لا تُناسب غيرها.

وبعد هذه التجربة الناجحة ـ رغم أنّ ميريام تليق بها المكياجات الغريبة ـ قامت ريغا بتطبيق مكياج صعب ولافت على وجه فارس، استوحته من عصر الستينات ايضاً، وكان الأصعب على الإطلاق، من حيث اعتماد الأي لاينر المجنّح العريض مع أحمر الشفاه الأحمر.

طريقة تطبيق هذا المكياج:

لتحصلي على هذا المكياج، يمكنك القيام بالخطوات التاليّة:

وحّدي لون بشرتك، واخفي عيوبها كالعادة.

ضعي ظلاً بلون البيج اللامع على الجفنين الثابتين والمتحرّكين.

ارسمي الأي لاينر على الطريقة العادية أوّلاً، ثمّ ارسمي خطّاً بشكل معاكس للخطّ الأوّل، أي من الزاوية الخارجيّة للأي لاينر، باتجاه الزاوية الداخليّة، وفق ما تظهره الصورة.

أو يُمكنك شراء لاصقات، تُساعدك في الحصول على هذا الشكل من الرّسم.

اختاري رموشاً اصطناعيّة طويلة وكثيفة، وضعيها كي تُظهري جمال عينيك مع هذا الأي لاينر الذي يُعتبر غريباً بعض الشيء.

أخيراً ضعي أحمر شفاه أحمر فاقعاً ليتماشى مع أسلوب الأي لاينر هذا.

في الصور مستحضرات تُساعدك في الحصول على هذا المكياج