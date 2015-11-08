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جامعة "فاروس" بالإسكندرية تنظم حفل تخرج لطلاب دفعة 2015

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جامعة "فاروس" بالإسكندرية تنظم حفل تخرج لطلاب دفعة 2015 جامعة "فاروس" بالإسكندرية تنظم حفل تخرج لطلاب دفعة 2015
شهدت جامعة فاروس حفل تخريج دفعة 2015، مساء اليوم الأحد، بمقر الجامعة من خريجى كليات الصيدلة وطب الأسنان، والترجمة والعلوم الطبية، والإعلام، بحضور أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب.

وقال الدكتور محمود محيى الدين، رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، إن الجامعة حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات لفتح باب التقدم لبرنامج الدراسات العليا فى كليات الصيدلة وطب الأسنان.

وطالب رئيس الجامعة خلال إلقاء كلمته بحفل تخرج دفعة 2015 بأن يفخروا بالجامعة ويكونوا سفراء لجامعتكم فى كل مكان، ويتحلوا بالأخلاق الحميدة ويستمروا على تواصل مع أساتذتهم ويكملوا دراستهم العليا فى مجال تخصصم.

وحضر الاحتفالية الدكتورة ماجدة المسيك نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية وضمان الجودة، الدكتورة نورهان فناكى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وشهد الحفل توزيع الشهادات على الطلاب الخريجين وتكريم الطلاب الأوائل.

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