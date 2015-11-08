السيد البدوى بالقليوبية: الاستثمارات العربية والأجنبية تنتظر مجلس النواب

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد خلال المؤتمر الداعم للدكتور صلاح عبد العظيم مرشح الحزب فى طوخ: إن الاستثمارات الأجنبية والعربية تنتظر انعقاد مجلس النواب حتى تدخل وتستثمر فى مصر بقوة لأن المستثمر يخاف أن يدخل إلى بلد ليس بها مجلس للتشريع لحفظ حقوقه.

وأضاف "البدوى" أن هناك إيجابيات عديدة تحققت خلال الفترة الماضية من أهمها مشروع قناة السويس العملاق الذى ينسب إلى الشعب المصرى المعطاء قبل أن ينسب للرئيس.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن من ضمن الإيجابيات التقدم الذى يشهده الجيش المصرى فى الترتيب العالمى وقال :"أدعو الجميع للتفائل والعمل والثقة حتى لا يتسلل اليأس إلى نفوس الشعب".

وأكد الدكتور السيد البدوى أن هناك قلة من الإعلاميين يتاجرون بالوطن لصالح مصالحهم الشخصية ويتاجرون بأحلام المصريين وقال إنه ضد منع حرية الإعلام ولكن أن تكون حرية مسئولة تحكم بمواثيق شرف تحكم الجميع، مطالبًا الإعلاميين الشرفاء بأن يكونوا حائط السد المنيع ضد المنتفعين.

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