"تيار الاستقلال" بالدقهلية: لا نلعب بالمال السياسى مثل باقى القوائم

بدأ مساء اليوم الأحد مؤتمر قائمة تيار الاستقلال والجبهة المصرية بالمنصورة، بمشاركة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق، وذلك لدعم القائمة والتى يشارك فيها فتحى عوض الله رئيس منطقة الكورة بالدقهلية، وهيام عامر النائبة السابقة، الدكتور فردوس عبد الفتاح عميد تمريض عضو مجلس الشعب السابق.

وقال فتحى عوض الله إن القائمة ستكون حافزا لكل الأندية الرياضية والشباب للاشتراك فى الانتخابات، وهى دعوة لكل الرياضين لحل مشاكلهم ووضع كل مشاكل الرياضة أمام مجلس النواب، وسوف يكون له دور مهم، مشيرا إلى أن قائمة تيار الاستقلال لا تلعب بالمال السياسى مثل بعض القوائم الأخرى مثل قائمة حب مصر، وهى ليست جبهة الحكومة أو الدولة كما يرددون.

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