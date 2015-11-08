خللى بالك..الكريمة البيضاء تزيد فرص إصابة أسرتك بالبدانة وارتفاع الكولسترول

تستخدم كثير من ربات البيوت الكريمة البيضاء فى إعداد وجبات الطعام بهدف إضفاء نوع من المذاق الطيب على الأطعمة دون النظر إلى أن الإفراط فى تناولها يسبب زيادة الوزن والبدانة.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة، إن كثيرا من ربات البيوت تستخدم الكريمة البيضاء لرفع القيمة الغذائية للوجبات الغذائية اعتقادا منها أن الكريمة أحد منتجات الألبان وذلك غير صحيح".

واستكمل د. طايع قائلا "تحتوى الكريمة البيضاء على نسبة عالية من الدهون والتى تتسبب فى رفع سعراتها الحرارية وكذلك الأطعمة التى يتم إضافة الكريمة البيضاء لها فعلى سبيل المثال إضافة الكريمة البيضاء لتزيين الكيك والحلوى وكذلك وجبات مثل الباشميل يؤدى لزيادة سعراتها الحرارية وبالتالى يصاب أفراد الأسرة بالبدانة والسمنة".

وتابع د. طايع قائلا " تتسبب زيادة كمية الدهون بالكريمة البيضاء فى زيادة فرص إصابة الأشخاص ببعض الأمراض مثل ارتفاع مستوى الكولسترول بالجسم وبالتالى يكون الشخص أكثر عرضة لأمراض القلب وكذلك السكر والبدانة.

ولذلك ينصح د. طايع، ربات البيوت بالإقلال من استخدام الكريمة البيضاء أثناء طهى الطعام لتجنب التعرض للمشاكل الصحية ومراعاة استخدام وسائل الطهى الصحية".