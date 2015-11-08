بالصور.. توزيع 20 طن أغذية على أهالى القرى المتضررة من الأمطار بمطروح

وزع اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، المساعدات الغذائية التى قررتها الدولة على أهالى قريتى 25 و26 ببنجر السكر فى مركز الحمام والمتضررتين من الأمطار.

وشملت المساعدات التى وزعها المحافظ يرافقه المهندس علاء عبد الشكور واللواء البلاسى شاكر رئيس مجلس مدينة الحمام، والسيد أبو اليزيد مدير تموين مطروح دقيق وسكر وزيت وأرز وشاى.

وأوضح المحافظ أن الكميات بلغت 10 أطنان دقيق و4 أطنان أرز، و3 أطنان سكر و600 زجاجة زيت طعام و100 كيلو شاى، بعد حصر أسماء المتضررين من خلال مجلس مدينة الحمام ومديرية الشئون الاجتماعية بواقع 50 كجم دقيق، و10كجم سكر و10 كجم أرز وزجاجتى زيت طعام، و4 باكو شاى لكل أسرة بإجمالى 150 أسرة فى قرية 25 و30 أسرة بقرية 26 ببنجر السكر.

كما قرر المحافظ إزالة المبنى القديم لمدرسة الصديق أبو بكر للتعليم الأساسى بالحمام بعد تصدعها ونقل الطلاب إلى المبنى الجديد والدراسة على فترتين.

ووجه اللواء علاء أبو زيد بسرعة حل مشكلة نقص مياه الشرب بمدينة الحمام، والدفع بسيارات مياه شرب للأهالى، وبدء ضح مياه الشرب من محطة مياه العلمين لمدينة الحمام لأول مرة بالتوازى مع ضخ المياه لمدينة مرسى مطروح، بعد توقف الضخ من محطة مياه العامرية لارتفاع نسبة الملوحة بها.

وأشار المحافظ إلى أن القرى المتضررة من الأمطار قرى حدودية مع محافظتى الإسكندرية والبحيرة، ولم يحدث أى ضرر بباقى أنحاء مطروح بسبب الاستعدادات المبكرة لمواجهة السيول.



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