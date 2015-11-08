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بالصور.. وكيل تعليم الغربية تتفقد أول مدرسة صناعية داخل مصنع بسمنود

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بالصور.. وكيل تعليم الغربية تتفقد أول مدرسة صناعية داخل مصنع بسمنود بالصور.. وكيل تعليم الغربية تتفقد أول مدرسة صناعية داخل مصنع بسمنود
قامت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بزيارة مدرسة فاكو الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بسمنود، يرافقها مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، ومدير عام التعليم الصناعى بالمديرية، ومدير عام إدارة سمنود التعليمية.

وتفقدت "مجاهد" المدرسة والتى تقوم بالعمل داخل المصنع لإنتاج الملابس الجاهزة، وتحدثت مع الطلاب المتدربين داخل المدرسة عن طرق التدريب والتعليم والتعامل معهم، وكيفية الاستفادة من التعليم والتدريب على التقنيات الحديثة بسوق العمل.

وتهدف المدرسة توفير طبقة من العمالة الفنية المدربة تدريباً علمياً وعملياً على وسائل الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة، بما يتماشى مع احتياجات المصنع ورفع كفاءة وإنتاجية المنتج المصرى لمواجهة المنافسة العالمية، هذا وتقوم المدرسة بتدريس المناهج المقررة على مدارس مبارك كول.

وطالب وكيل الوزارة بتشجيع رجال الأعمال على تكرار مثل هذه التجربة فى أماكن أخرى من المحافظة، وأكدت على ضرورة العمل الجاد والتدريب المستمر للطلاب، ومراعاة احتياطات الأمن والسلامة المهنية لهم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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