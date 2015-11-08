4 أرقام تاريخية حققها الساحر أوزيل بسبب توتنام

هو ساحر. لا يظهر طوال الـ95 دقيقة من كل مباراة. ولكن مع ظهوره يلمع ويصنع ويُبدع. هنا نتحدث عن ميسوت أوزيل ساحر أرسنال.

أرسنال تعادل مع توتنام بهدف لكل فريق في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

بصناعة أوزيل أرسنال أدرك التعادل في الدقائق الـ10 الأخيرة من المباراة وتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي.

وصنع أوزيل أكثر من 9 فرص محققة لأرسنال طوال أحداث المباراة ولكن النتيجة هدف واحد.

وكتب أوزيل 4 أرقام تاريخية بسبب مباراة توتنام يستعرضها FilGoal.com.

(1) أوزيل أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصنع 6 أهداف في 6 مباريات متتالية.

(2) أوزيل أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصنع 10 أهداف في 11 مباراة في موسم واحد من المسابقة.

(3) مجموع الأهداف التي صنعها أوزيل هذا الموسم بعد مرور 12 جولة من الدوري الإنجليزي أكبر من مجموع ما صنعه الموسم الماضي بالكامل. 10 أهداف هذا الموسم 9 أهداف الموسم الماضي بالدوري.

(4) أوزيل أكثر لاعب صنع أهداف في الدوريات الخمس الكبرى حتى الآن. برصيد 10 أهداف.