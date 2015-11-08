أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة باجتماع بمستشاري وزير الدفاع

Google+ Print
السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة باجتماع بمستشاري وزير الدفاع السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة باجتماع بمستشاري وزير الدفاع

خلال اجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بكل من مستشار وزير الدفاع للمشروعات، و رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، ومدير إدارة المهمات.

صرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجيهات الرئيس بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث اطلع الرئيس خلال الاجتماع على الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل القوات المسلحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من تلك السلع، ولا سيما من اللحوم والدواجن.

وقد وجّه الرئيس بأهمية مراعاة أعلى معايير الجودة في السلع التي سيتم تقديمها للمواطنين، واطمأن على سبل نقلها إلى ومراعاة كافة إجراءات السلامة الغذائية في عمليات التخزين، حفاظًا على صحة المواطنين وحرصًا على تقديم سلع متميزة لهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي بالنسبة لعدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها أجهزة القوات المسلحة المعنية في عدد من المجالات، حيث اطلع السيد الرئيس على مقترح إنشاء منطقة صناعية لإدارة المهمات تضم مجموعة من المصانع المتنوعة بهدف تغطية احتياجات القوات المسلحة والسوق المحلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً