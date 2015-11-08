السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة باجتماع بمستشاري وزير الدفاع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بكل من مستشار وزير الدفاع للمشروعات، و رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، ومدير إدارة المهمات.

صرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجيهات الرئيس بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث اطلع الرئيس خلال الاجتماع على الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل القوات المسلحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من تلك السلع، ولا سيما من اللحوم والدواجن.

وقد وجّه الرئيس بأهمية مراعاة أعلى معايير الجودة في السلع التي سيتم تقديمها للمواطنين، واطمأن على سبل نقلها إلى مصر ومراعاة كافة إجراءات السلامة الغذائية في عمليات التخزين، حفاظًا على صحة المواطنين وحرصًا على تقديم سلع متميزة لهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي بالنسبة لعدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها أجهزة القوات المسلحة المعنية في عدد من المجالات، حيث اطلع السيد الرئيس على مقترح إنشاء منطقة صناعية لإدارة المهمات تضم مجموعة من المصانع المتنوعة بهدف تغطية احتياجات القوات المسلحة والسوق المحلية.