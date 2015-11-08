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منال اخطر قوادة للدعارة فى القاهرة تحكى قصتها وبدايتها منذ 40 عام

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منال اخطر قوادة للدعارة فى القاهرة تحكى قصتها وبدايتها منذ 40 عام منال اخطر قوادة للدعارة فى القاهرة تحكى قصتها وبدايتها منذ 40 عام

تمكنت مباحث الأداب من القبض على اكبر واخطر لممارسة الدعارة فى القاهرة التى تزعمها سيدة تدعى منال والتى اعترفت بعد القبض عليها بانها المسئولة عن استقطاب الفتيات لاستخدامهم فى تلك العمليات المشبوهة بمقابل مادى تحدده هى وروت منال قصتها قائلة انها بدأت فى العمل مباشرة بعد وفاة والدها ووالدتها فى حادث سيارة وكانت هى المسئولة عن اخوتها الاصغر منها فلم تجد الا هذا الطريق لكى تستطيع توفير المال الذى يكفيها هى ومن بقى من عائلتها حتى تم القبض عليها بعد سنوات فى احدى الشقق متلبسة وتم حبسها لمدة 5 سنوات وبعدها خرجت من السجن تائبة من ذنبها وتزوجت من شخص انجبت منه ولدين ولكن علاقتهما سرعان ما بائت بالفشل وهى أم لولدين وعادت لمزاولة النشاط التى اعتادت علية ولكنها كانت كبرت على ما كانت تفعلة فى الماضى فتقابلت مع مجموعة من الفتيات واتفقت معهم واستأجرت شقتين لاستخدامهم فى استقطاب راغبى المتعة الحرام مقابل المال وحددت مبلغ 600 جنية للساعة واستمرت لذلك الامر فترة طويلة جدا والغريب فى الامر انها كانت تستخدم ولديها الاثنين فى استقطاب الفتيات فهم اصبحوا فى مكتمل العمر فهم الان قد اكملوا مرحلتهم التعليمية النهائية وهى تبلغ من العمر حوالى 60 عام وتقول انها بدأت فى هذه الاعمال قبل ان تصل لعامها العشرين .

واليكم ايضا تفاصيل القبض على اخطر شبكة قوادة فى القاهرة

لقد تم القبض على اكبر واخطر شبكة للدعارة وذلك بعد تنسيق كبير وخطة محكمة للايقاع بهؤلاء المجرمين الخارجين عن القانون وذلك بعد رصد المصادر السرية للعقيد احمد الحشاد رئيس قسم التحريات بمباحث الاداب عن زعيمة الشبكة التى تدعى منال وتم وضع الخطة المحكمة للايقاع بهم متلبسين وذلك ما تم بالفعل وترحيلهم لحين عرضهم على النيابة لاكمال التحيقات .

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