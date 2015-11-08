جامعة بني سويف: المعالجة العالمية لحادث الطائرة شابها «تحيز» و «تطرف»

قالت الدكتورة فاطمة حسن المتحدث الرسمي والإعلامي لجامعة بني سويف وعضو المركز المصري لمكافحة الارهاب، أن هناك فجوة هائلة بين المهنية الإعلامية والمسئولية الاجتماعية تجاه الطائرة الروسية.

موضحة أن سقوط الطائرة الروسية بسيناء، حادث أليم راح ضحيته كل ركاب الطائرة المنكوبة، تألمنا كثيرًا، وانتابتنا مشاعر الحزن والأسى، تحدثت وسائل الإعلام المصرية والعالمية، ولكن لم يلفت نظرنا أو يستوقفنا في هذا الصدد ما تناولته تلك الوسائل بقدر ما ساد الوسط الإعلامي العالمي من شن تلك الحملة الإعلامية التي رأها البعض تدعم الواقع المصري، ورأها البعض الأخر تهاجمه، ولكن في جميع الأحوال جاءت النتائج واحدة وهي النيل مرة أخري من حركة السياحة المصرية.

كما قالت حسن، دعونا من ذلك كله و دعونا من تلك اليد الخفية التي ارتكبت ذلك الحادث الأليم ، ولنلتفت برؤية أكثر عمقًا إلي المعالجة الإعلامية التي انتهجتها وسائل الإعلام المصرية ، تلك المعالجة التي قامت على استراتيجيات دفاعية تبريرية لم ترضي الكثيرين ، فاللجوء إلي ردود تأجيليه بإحالة الأمور إلى حين انتهاء التحقيقات هو ما استثار عند جمهور هذه الوسائل شكوك التسويف ومحاولة التأجيل إلي حين أن ينسى الأمر.

بالطبع لا يمكن أن نلقي اللوم على وسائل الإعلام الحكومية المصرية، فهي لسان حال الدولة، ومن الطبيعي أن تنتهج الاستراتيجيات الدفاعية، فالهدف من نفي كون الأمر حادث إرهابي قد لا يزيد عن الحفاظ على تلك الصورة التي بدأت تسود الوسط العالمي، للحفاظ على حركة السياحة التي بدأت تنشط شيئًا فشيئًا.

قد يكون تقديم المعلومات عن الطائرة وطرازها وتاريخها وصور الحادث واعداد الضحايا وكشف أو رصد كافة أبعاد الواقع القائم هو الاستراتيجية المناسبة لتحقيق ذلك الهدف المشار إليه، إلا أن ذلك في مثل هذا الحادث لا يكون كافيًا ، في وسائل الإعلام في هذا الصدد أن تطرح الموضوع للبحث والدراسة ، وهو الأمر الذي تخلت عنه وسائل الإعلام الحكومية تاركة الباب مفتوحًا على مصرعيه أمام الإعلام الخاص لتبدأ عمليه المتاجرة ، وليصبح الحادث سلعة الإعلام التي يبيعها للجمهور المتعطش لأي معلومة.

هذا على صعيد المعالجة المصرية، أما على صعيد المعالجة الإعلامية الأجنبية التي انتهجتها وسائل الإعلام العالمية، فقد فوجئ المشهد العالمي بمعالجات إعلامية شابها قمة التحيز والتطرف، ولا نبالغ في القول إذا وصفنا تلك المعالجات بأنها متحيزة أو متطرفة، إذ عكست ادعاءات استباقية بأن الحادث مدبر وأن الطائرة تم تفجيرها بشكل مقصود، وأن مصر لم تعد أمنة على أي سائح يأتي إليها.

و أضافت ان تنوعت ردود الأفعال العالمية، وتضاربت مواقف الدول بشكل كبير، إلا أنها جميعًا كان مؤداها القاء اللوم على الحكومة المصرية، وتحميلها كافة المسئولية بشكل مطلق رغم أن الطائرة المنكوبة روسية الصنع، وتخضع للصيانة الروسية.

و أكملت أن في جميع الأحوال، وبصرف النظر عما قاله الإعلام المصري أو العالمي يبقي سر حادث الطائرة الروسية المنكوبة غير معروفًا، تحيط به الكثير من الإدعاءات الباطلة التي قد تكون صادقة أو كاذبة، فهو ليس الحادث الأول من نوعه ، ولكنه الأكثر غموضًا ، والأكثر إثارة للجدل، وسوف تكشف الأيام القادمة حقيقة الأمر.