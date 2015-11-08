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سمير غطاس: مصر لم يتغير موقفها الثابت من الشعب الفلسطيني وحقوقه

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سمير غطاس: مصر لم يتغير موقفها الثابت من الشعب الفلسطيني وحقوقه سمير غطاس: مصر لم يتغير موقفها الثابت من الشعب الفلسطيني وحقوقه

سمير غطاس

قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن القضية الفلسطينية تراجعت بسبب الانقسام “الفلسطيني –الفلسطيني” ومصر لم يتغير موقفها الثابت من الشعب الفلسطيني وحقوقه.
> وأضاف خلال مداخلة تليفونية بالحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن تعتبر القضية الفلسطينية أمن قومي مصري ولم تتخلى أبدا عن الشعب الشعب الفلسطيني حتى في ظل التحديات التي تشهدها.. مؤكدا أن مصر تتضامن مع حق فلسطين في دولتها المستقلة على حدود 1967.

وفي سياق آخر، أوضح غطاس أن الجانب الاسرائيلي يرتكب انتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي لا يتحرك… مشيرا إلى أن نتنياهو اتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل على مزيد من الدعم الأمريكي.

وحول دور مصر الدولي في دعم القضية الفلسطينية، أكد سمير غطاس أن حاليا عضو غير دائما في مجلس الأمني وستبذل أقصى ما تستطيع من جهد لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، في حين أن حماس مازالت تتآمر ضد مصر وجيشها.

وأضاف، أن اسماعيل هنية هاجم مصر والجيش المصري أمس بسبب منع أحد المتسللين من حماس إلى سيناء وهو يتبنى موقف التنظيم الدولي للإخوان.

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