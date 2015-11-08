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«الداخلية» توجه قافلة طبية لأعضاء الشرطة وأسرهم في السويس

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«الداخلية» توجه قافلة طبية لأعضاء الشرطة وأسرهم في السويس «الداخلية» توجه قافلة طبية لأعضاء الشرطة وأسرهم في السويس

وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار

توجهت قافلة طبية ضمت  34 ضابطًا  في التخصصات الطبية المختلقة، و 23 ممرضا وفنيًا وإداريًا إلى «مديرية أمن السويس» عقب قيام أجهزة المديرية بإعلان أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بالمحافظة بمواعيد القافلة الطبية ومقر عملها بإدارة قوات أمن السويس.

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على  418 حالة وصرف الأدوية اللازمة لهم. وبحسب مسئول الأعلام الرسمي التابع لوزارة الداخلية، كان لتلك القافلة الأثر الطيب والفعال في نفوس أعضاء هيئة الشرطة بالمحافظة وأسرهم ، موجهين الشكر والتقدير لوزير الداخلية على الإهتمام بتوفير كافة أوجه الرعاية لهم.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزيرالداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بتوفير كافة أوجه الرعاية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم خاصة الرعاية الصحية ، وإرسال قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لمديريات الأمن التي ليس بها مستشفيات تابعة لهيئة الشرطة لمناظرة حالات أمناء وأفراد الشرطة والعاملين المدنيين وأسرهم، تحتوى على عدد كبير من التخصصات لتقديم الخدمة الطبية لهم.

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