تقدم «عاشور» في المنيا و«الكسار» يفوز بمقعد المحكمة الابتدائية بالمحافظة

أسفرت النتائج الأولية لفرز صناديق الإقتراع بمحافظة المنيا، عن تقدم نقيب محامي مصر سامح عاشور، بحصوله على أعلى الأصوات، فيما فاز محمد خلف الكسار، بمقعد المحافظة فى مجلس النقابة عن محكمة المنيا الإبتدائية.

​اللجنه​ المشرفة على الانتخابات مستمرة في فرز الأصوات للمحامين المرشحين عن المستوى العام، والبالغ عددهم 102 محاميًا، مرشحين على مستوى النقابة العامة لاختيار 15 مرشحًا.

يذكر أن إجمالي الناخبين المقيدين للإدلاء بأصواتهم بمحافظة المنيا يبلغ 7742 محاميًا، أمام 12 مركز إقتراع منهم 9 مراكز إقتراع بـ 9 محاكم ابتدائية بالمراكز، إلى جانب 3 مراكز أخرى داخل مجمع محاكم المنيا.