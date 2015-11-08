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محمد إمام يواصل تصوير فيلمه الجديد «كايرو كاتي كوت» بالهند

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محمد إمام يواصل تصوير فيلمه الجديد «كايرو كاتي كوت» بالهند محمد إمام يواصل تصوير فيلمه الجديد «كايرو كاتي كوت» بالهند

محمد إمام

يواصل المخرج معتز التوني تصوير فيلمه الجديد “كايرو كاتي كوت”، بطولة محمد إمام وياسمين صبري وأحمد فتحي وبيومي فؤاد وعدد من الوجوه الجديدة، والذي سيتم تصوير 25% من احداثه في ، والباقي بالهند، وهو من تاليف مصطفى صقر ومحمد عز واخراج معتز التوني وانتاج زين الكردي.

ويقول أحمد بدوي مدير عام شركة دولار فيلم وفرعها الإنتاجي “نيو سينشري” عن سبب اختيارهم للهند لتصوير أحداث العمل أن الهند واحدة من الدول العالمية الكبرى في صناعة السينما ومدينة بوليوود تنتج عددًا ضخمًا من الافلام والفيلم سيشهد تعاون مصري هندي حيث سيشترك به ممثلين من الهند، مؤكدًا أن هذا التعاون سيكون فاتحة لتعاون أكبر فيما بعد.

وأضاف البدوي أن الفيلم يعد استمرار لتجربة وتوليفة الشركة الخاصة التي تتبعها منذ سنوات في منح الفرصة لعدد من المواهب والنجوم الصاعدة وخصوصًا مع نجاح تجربة فيلم “كابتن مصر” وهي التوليفة التي يحاول البعض الآن تقليدها والاستفادة منها.

 

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