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نشرة «ONA» للفضائيات| هاني شاكر يدعم السياحة.. وعمرو عبد الحميد وخيري رمضان مع مبادرة لقاء الرئيس

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نشرة «ONA» للفضائيات || هاني شاكر يدعم السياحة..ونجوي إبراهيم تكشف فساد ..وعمرو عبد الحميد وخيري رمضان مع مبادرة لقاء الرئيس

نشرة «ONA» للفضائيات || هاني شاكر يدعم السياحة..ونجوي إبراهيم تكشف فساد ..وعمرو عبد الحميد وخيري رمضان مع مبادرة لقاء الرئيس

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

كشف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج ” القاهرة 360″، علي شاشة القاهرة والناس، عن تواصل كلاً من الإعلاميين عمرو عبد الحميد مقدم برنامج ” البيت بيتك، والإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج ” ممكن”، معه علي خلفية المبادرة التي أطلقها بشأن عقد لقاء بين الرئيس والإعلاميين.. للمزيد

الإعلامي أسامة كمال

الإعلامي أسامة كمال

 

دعا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، نقيب  الموسيقيين،  نجوم الغناء والفن في والوطن العربي، للمشاركة في مجموعة حفلات فنية ، لدعم و تنشيط السياحة  في شرم الشيخ .. للمزيد
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هاني شاكر

هاني شاكر

ينقل التليفزيون المصري، غدًا ” الإثنين “، على الهواء مباشرةً حفل ختام مهرجان الموسيقي العربية على شاشة القناة الثانية، ويُحيي حفل ختام المهرجان المطربة أنغام.. للمزيد

أنغام

أنغام

 

تحيي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حفل البرايم الخامس، من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المذاع على فضائية “سي بي سي”، وذلك يوم الجمعة المقبلة، الموافق الـ 13 من نوفمبر، في تمام الساعة  الـ 9 مساءًا.. للمزيد 

الفنانة نوال الزغبي

الفنانة نوال الزغبي

تتعرض مقدمة برنامج «بيت العيلة»، المذيعة  نجوى ابراهيم، الليلة، لعملية غسيل أموال أمام الكاميرات، وتستضيف سيدة مصرية هي”أم حسن” التي ربت دكاترة ومهندسين ودخلت الجامعة، وهى تعمل ماسحة أحذية ومؤخرًا كرمها الرئيس .. للمزيد

المذيعة نجوى ابراهيم

المذيعة نجوى ابراهيم

الرئيس الأسبق محمد مرسي والفنانة صافيناز وحادث القديسين ..أبرز كواليس حلقة الفنان هاني رمزي مع الإعلامية راغدة شلهوب مقدمة برنامج “100 سؤال” علي شاشة الحياة.. للمزيد

هاني رمزي في ضيافة راغدة شلهوب

هاني رمزي في ضيافة راغدة شلهوب

 

أكد محمود عبد السلام، رئيس قناة الفضائية المصرية، في تصريح خاص لـ”ONA”، أن القناة تبنت حملة “هذه مصر”، حيث تم إرسال كاميرا إلى شرم الشيخ لرصد الرسائل اليومية عن حركة الطيران واستقبال الأفواج السياحية.. للمزيد 

محمود عبد السلام

محمود عبد السلام رئيس قناة الفضائية المصرية

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أونا

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