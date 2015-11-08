تعادل بين الحزب الحاكم والمعارضة في الانتخابات البرلمانية الكرواتية

أظهر استطلاع لآراء الناخبين أجري لصالح التلفزيون الرسمي الكرواتي أن الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المعارض والحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم يتساويان في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.

وأوضح الاستطلاع الذي أجري بعد انتهاء عملية التصويت إن كل حزب من الحزبين سيحصل على 56 مقعدا في البرلمان الذي يضم 151 مقعدا.

وبحسب رويترز سيحصل حزب ثالث صغير على 18 مقعدا مما قد يمنحه دورا حاسما في تشكيل حكومة ائتلافية.

ومن المتوقع أن تبدأ مفوضية الانتخابات إعلان النتائج الأولية للانتخابات الساعة العاشرة مساء.