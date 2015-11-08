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خليكى على طبيعتك.. المكياج يدمر بشرتك ويصيبك بالبقع السوداء

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خليكى على طبيعتك.. المكياج يدمر بشرتك ويصيبك بالبقع السوداء خليكى على طبيعتك.. المكياج يدمر بشرتك ويصيبك بالبقع السوداء
تستخدم الكثير من السيدات أنواعا عديدة من المكياج كنوع من الزينة، وللظهور بشكل أفضل، وذلك دون العلم بمدى خطورة الإفراط فى استخدامه وعدم الاعتناء بأنواعه على صحة البشرة.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى سابقا، أن كثرة وضع الماكياج يؤثر على بشرة المرأة على المدى البعيد، وقد يعرضها للإصابة بالبقع السوداء التى تظهر وتترك علامات سيئة فى البشرة.

ويتابع استشارى الجلدية، أن ظهور البقع السوداء على بشرة السيدات تكون بدرجات وذلك حسب نوعية المكياج المستخدم، لأن النوعية الرديئة تتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية على البشرة.

ويؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن ترك المكياچ على الوجه لفترات طويلة والتعرض لأشعة الشمس يدمر البشرة بشكل كبير، وحتى بدون التعرض للشمس يؤدى لنفس المشكلة.

وأكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هناك نوعا من البقع السوداء التى تظهر فى الوجه وتصيب الخدين والجبهة، وتعد علامة للإصابة ببعض الأمراض المزمنة فى الكبد.

وينصح استشارى الأمراض الجلدية، بضرورة توخى الحذر والحفاظ على البشرة من التعرض للشمس، والتقليل من وضع الماكياج للحفاظ على بشرتك.

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مصر 365