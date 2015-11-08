كاسيو تطلق سلسلة MR-G الأحدث في ساعات جي شوك

أعلنت شركة كاسيو اليابانية للساعات مؤخرا عن إطلاق أحدث تشكيلات السلسلة الرئيسية MR-G من خط جي شوك للساعات المقاومة للصدمات. تتصدر سلسلة MR-G خط جي شوك حيث تجمع بين التقنية المتطورة وصنعة المعدن الرائعة للوصول إلى منتهى الصلابة التي تتحقق من خلال الاهتمام البالغ بالتفاصيل.

تتميز ساعة جي شوك MRG-G1000RT الجديدة بتركيبة Ti64 المبلورة التي تعبر عن جودة عينة nie التي تعد واحدة من الأساليب الفنية التي تمثل السيوف اليابانية. سيتم إنتاج الموديل في إصدار محدود من 100 ساعة فقط تتوفر حول العالم.

تحتوي ساعة جي شوك MRG-G1000RT الجديدة على ذات السمات من موديلها الأصلي MRG-G1000 نظام توقيت متطور يستقبل كلا من نظام تحديد المواقع العالمي GPS وإشارات تعيير الوقت بالموجات اللاسلكية، كما توفر التوقيت العالمي المزدوج، الذي يعرض التوقيت في مدينتين مختلفتين في نفس الوقت. تم تطوير تصميم MRG-G1000RT تحت شعار "صُنع في اليابان" للتعبير عن الأصول الفاخرة لـ "جي شوك" كعلامة يابانية.

مستوحاة من عينة nie التي تعد سمة للسيوف اليابانية وتمثل أعلى مستويات حرفية التصنيع اليابانية، تُصنع الطارة واللوح المعدني من تركيبة Ti64 المقواة بعملية إعادة البلورة. تضفي هذه العملية على الطارة واللوح المعدني لمسة غنية تنعكس بشكل رائع في الضوء.

تتسم MRG-G1000RT ببطانة DLC "يابانية زرقاء" داكنة*3 التي تغير التعبير حسب زاوية المشاهدة، ما يضفي على الساعة هالة من النضج والجاذبية. واتساقا مع جذور "صُنع في اليابان" تحتوي الساعة على سمات تصميم أخرى مستوحاة من هالات حرفية التصنيع اليابانية التقليدية مثل النقش المعدني، مع مسامير أمامية بلون الذهب وشارات مؤشر في واجهة الساعة.

كما أعلنت كل من كاسيو جي شوك للساعات وسوبرا، العلامة الرائدة في تصنيع الأحذية الرياضية عن تصميم اثنتين من الساعات المصممة حسب الطلب وحذاءين رياضيين فاخرين – سوبرا اكس جي شوك وخط سوبرا اكس جي شوك اس على الترتيب. تؤكد الشراكة على السمات الفنية المبتكرة، القدرات الوظيفية والمكونات الأنيقة التي تتحلى بها منتجات جي شوك وسوبرا.

وأوضح تسونيو ناجاي، المدير الإداري في كاسيو الشرق الأوسط قائلا: "إن الشراكة بين كاسيو جي شوك وسوبرا تؤكد على قيم الإبداع، الامتياز والوظيفية والأسلوب التي تتقاسمها كلا العلامتين. نحن على يقين بأن هذه الموديلات المصممة خصيصا سوف تحقق شهرة وشعبية كبيرة على مستوى عشاق الرياضة في المنطقة".

يحتوي الإصدار المحدود لساعة جي شوك اكس سوبرا GDX6900SP-1 على تصميم عينة 360 نقطة بولكا، على طارة سوداء باهتة قياسية مع مقاومة الصدمات، مقاومة تسرب المياه حتى 200 متر، و يأتي إلهام حذاء جي شوك اكس سوبرا الأسود من موديل لوح التزلج الاحترافي "استبان سوبرا" لـ "ستيف وليامز". يوفر الحذاء المصمم من توليفة الجلد الأسود ونقاط بولكا النغمية، الجلد المعدني الفضي، والقماش الأسود، يوفر راحة استثنائية لأجزاء داخلية محشوة بوفرة لعين سوداء ونعمل أبيض مصنوع من "سوبرافوم" خفيف الوزن. وللحفاظ على أسلوب الحياة سريع الخطى، تم تأمين الانجرار وحماية الأثر المضافة بنعل مطاط أبيض وجراب كعب شفاف.