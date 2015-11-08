أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

نوال الزغبي في ملابس عصرية تظهر دلالها أكثر فأكثر

Google+ Print
نوال الزغبي في ملابس عصرية تظهر دلالها أكثر فأكثر نوال الزغبي في ملابس عصرية تظهر دلالها أكثر فأكثر

الأحد 08-11-2015 01:51

تتمتع النجمة نوال الزغبي بجمال لافت، حافظت عليه على مرّ السنين. فهي كما نعلم جميعنا تولي عناية كبيرة لمظهرها الخارجي، ولقوامها، كما لإطلالاتها، حتى أصبحت اليوم إحدى أيقونات الموضة في الوطن العربي، حيث لديها الكثير من المعجبات اللواتي يعشن أسلوبها في الموضة ويقلّدنها ويستوحين منها.

هل كانت فساتين نيكولا جبران الخيار الأفضل لنجوى كرم؟

وفي الآونة الأخيرة، لاحظنا ميل نوال إلى اختيار التصاميم العصرية، التي بدت فيها في غاية الدلال والشباب. وقد بتنا نراها كثيراً في تيشيرتات مع رسومات وطبعات طفولية مستوحاة من الرسوم المتحرّكة، كما في سراويل عريضة وفضفاضة، تشبه سروايل مغنّي "الراب"، وفي أحذية رياضية ملوّنة وقبّعات شبابية. وعلى الرغم من ان هذه الأزياء تحمل الكثير من اللمسات الطفولية، فقد كانت مناسبة لنوال كونها تتمتع بجسم رشيق وابتسامة لطيفة وحضور حيويّ.

وإذا كنت من المعجبات بإطلالات النجمة نوال الزغبي، فبإمكانك أن تعتمدي التيشيرت القطنية البسيطة، مع رسوم ونقشات ناعمة وصغيرة، وأن تختاري السراويل الفضفاضة شرط أن تلائم جسمك. وأن تختاري الأحذية الرياضية الملوّنة للنادي الرياضي، وتلك ذات الألوان الهادئة للإطلالات اليومية كالأسود، الرمادي، والبيج…
شاهدي أجمل إطلالات نوال الزغبي التي نعتبرها إحدى أجمل النجمات وأكثرهن أناقة على المسرح في فساتين السهرة، وها هي تثبت لنا أن أناقتها ترافقها في إطلالاتها النهارية والعفوية.

سيعجبك أيضاً:

أحدث إطلالات نانسي عجرم بين الأسود والأبيض، لكن أيّهما أجمل؟

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي