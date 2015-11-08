نوال الزغبي في ملابس عصرية تظهر دلالها أكثر فأكثر

تتمتع النجمة نوال الزغبي بجمال لافت، حافظت عليه على مرّ السنين. فهي كما نعلم جميعنا تولي عناية كبيرة لمظهرها الخارجي، ولقوامها، كما لإطلالاتها، حتى أصبحت اليوم إحدى أيقونات الموضة في الوطن العربي، حيث لديها الكثير من المعجبات اللواتي يعشن أسلوبها في الموضة ويقلّدنها ويستوحين منها.

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وفي الآونة الأخيرة، لاحظنا ميل نوال إلى اختيار التصاميم العصرية، التي بدت فيها في غاية الدلال والشباب. وقد بتنا نراها كثيراً في تيشيرتات مع رسومات وطبعات طفولية مستوحاة من الرسوم المتحرّكة، كما في سراويل عريضة وفضفاضة، تشبه سروايل مغنّي "الراب"، وفي أحذية رياضية ملوّنة وقبّعات شبابية. وعلى الرغم من ان هذه الأزياء تحمل الكثير من اللمسات الطفولية، فقد كانت مناسبة لنوال كونها تتمتع بجسم رشيق وابتسامة لطيفة وحضور حيويّ.

وإذا كنت من المعجبات بإطلالات النجمة نوال الزغبي، فبإمكانك أن تعتمدي التيشيرت القطنية البسيطة، مع رسوم ونقشات ناعمة وصغيرة، وأن تختاري السراويل الفضفاضة شرط أن تلائم جسمك. وأن تختاري الأحذية الرياضية الملوّنة للنادي الرياضي، وتلك ذات الألوان الهادئة للإطلالات اليومية كالأسود، الرمادي، والبيج…

شاهدي أجمل إطلالات نوال الزغبي التي نعتبرها إحدى أجمل النجمات وأكثرهن أناقة على المسرح في فساتين السهرة، وها هي تثبت لنا أن أناقتها ترافقها في إطلالاتها النهارية والعفوية.

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