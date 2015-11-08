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غدًا محاكمة متهمي “خلية طنطا الجهادية”

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غدًا محاكمة متهمي “خلية طنطا الجهادية” غدًا محاكمة متهمي “خلية طنطا الجهادية”

متهمين – تعبيرية

تنظر غدًا الإثنين محكمة «جنايات شمال القاهرة»، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 13 متهمًا بفي قضية  «خلية طنطا الجهادية»، التي ترتبط بتنظيم «داعش» المتطرف وذلك في ضوء اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

وكانت تحقيقات «نيابة أمن الدولة العليا» كشفت أن المتهمين انشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

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